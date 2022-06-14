Идеолог переизбрания Куйвашева предстал перед свердловскими VIP

Глеб Кузнецов (на заднем плане) появился в кулуарах конференции в сопровождении Рината Хазеева (впереди) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информация о том, что идеологом переизбрания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет московский политтехнолог Глеб Кузнецов, нашла косвенное подтверждение. Корреспондент URA.RU заметил пиарщика в кулуарах большой конференции реготделения «Единой России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет объявлено о выдвижении Куйвашева на сентябрьские выборы.

Кузнецова сопровождал неформальный советник губернатора Ринат Хазеев (администратор всех крупных электоральных кампаний региона последних лет). Свою роль в кампании Куйвашева Кузнецов репортеру раскрывать не стал, объяснив присутствие на тусовке тем, что «просто проводит время в компании Рината Раисовича». Зато отослал к пятничным «Инсайдам» URA.RU. В последнем выпуске агентство рассказывало, что Кузнецов и Хазеев якобы были в ссоре.

Кузнецов руководит экспертным советом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, кремлевский think tank). Он уже участвовал в выборах Куйвашева — в 2017 году. Но тогда Кузнецов был лишь «куратором» кампании, то есть не осуществлял операционное руководство ею. В этом же году все иначе: говорят, Кузнецов разрабатывает стратегию кампании, идеологию нового пятилетнего срока Куйвашева.