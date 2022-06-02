Кампанию Куйвашева поручили звездному идеологу Кремля

Избирательная кампания свердловского губернатора Евгения Куйвашева обрела своего главного идеолога. По данным URA.RU, эта работа поручена кремлевскому политтехнологу и консультанту Глебу Кузнецову — автору нескольких громких выборов, в том числе на Урале.
Осенью Куйвашеву предстоят очередные губернаторские выборы. Официально он пока не объявил о своем выдвижении, однако подготовка к переизбранию идет полным ходом. 20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных за свою победу, сформировав избирательный штаб. До настоящего момента нераскрытым оставался только один вопрос — о главном технологе кампании.
Глеб Кузнецов неоднократно работал на свердловских кампаниях
Сразу три источника подтвердили URA.RU, что отвечать за идеологическую часть будет Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), близкого к администрации президента. «С Кузнецовым уже заключен контракт. Сейчас он в Екатеринбурге», — делится собеседник, близкий к резиденции губернатора.
Слухи о приглашении Кузнецова в Свердловскую область ходили еще с января. Его близкий друг — политтехнолог Ринат Хазеев, неформальный советник губернатора Куйвашева. Считалось, что Хазеев приложит усилия, чтобы выбить работу давнему приятелю. Тем более, что у того богатый бэкграунд.
Кузнецов — опытнейший политтехнолог, работающий на рынке с 1990-х годов. В его портфолио числятся избирательная кампания экс-президента США Билла Клинтона (1992 год), кампания против демократа Анатолия Собчака на выборах в Санкт-Петербурге (1996 год) и участие во втором туре губернаторских выборов в Красноярском крае (1998 год). Технолог был тесно связан и со Свердловской областью: в 2002-м Кузнецов работал на выборах в облдуму, а в 2016—2017 годах курировал госдумскую и губернаторскую кампании.
Спустя годы специалист по-прежнему востребован. Знакомые политтехнолога утверждают, что Кузнецов состоит на хорошем счету в администрации президента РФ.
По данным URA.RU, работу в Свердловской области ему делегировал начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который во внутриполитическом блоке Кремля отвечает за губернаторские кампании.
«Харичев давно знает Глеба и доверяет ему», — подтверждает один из коллег технолога.
С 1990-х многие знаковые кампании прошли при участии Кузнецова
Примечательно, что Кузнецов был причастен и к предыдущей кампании Куйвашева в 2017 году. Тогда он работал неформальным куратором свердловских выборов от администрации президента РФ: присматривал за ходом кампании, составлял аналитические записки, но деятельного участия, по воспоминаниям свидетелей, не принимал и в работу местного штаба не вмешивался.
И для этого были все основания. «У Кузнецова очень ладились отношения с [тогдашним вице-губернатором Владимиром] Тунгусовым», — вспоминает источник в свердловской политтусовке. Тунгусов, прозванный «серым кардиналом» областной власти, на тот момент имел широчайшее влияние — и политическое, и административное. Он сам руководил кампанией, добившись победы губернатора в первом туре с результатом 62,1%. «Поэтому Кузнецов лишь минимально контролировал ситуацию, все было сделано усилиями Тунгусова», — уточняет опытный аппаратчик.
Ключевое отличие кампании-2017 от кампании-2022 в том, что сейчас у Куйвашева нет подобного Тунгусову (уволен осенью 2018-го) человека, который бы одновременно вел бы кампанию и мог быть начальником штаба. По статусу на эту роль претендует политический вице-губернатор Олег Чемезов. Однако его компетентность, рассуждает коллега чиновника, пока не подтверждена. «Схожих по уровню кампаний он действительно не проводил, в ранге куратора политики это его первые выборы», — указывает собеседник. Сам Чемезов воздержался от обсуждения темы.
В аналогичном положении оказался и Ринат Хазеев. В ходе прошлогодних выборов в Госдуму он возглавлял штаб политтехнологов и лично контролировал ряд важных вопросов, в том числе сбор средств от бизнесменов. По ходу кампании у многих складывалось впечатление, что Хазеев заслужит усиление и губернаторские выборы проведет в роли «нового Тунгусова». Однако закончилась кампания-2021 иначе: «Единая Россия» набрала провальные 34,73%, а у спонсоров появились вопросы, как был потрачен избирательный фонд (до 1 млрд рублей, рекордная сумма для УрФО). Позиции Хазеева пошатнулись.
«Нового Владимира Тунгусова» в губернаторской команде сейчас нет
Кузнецов — не первый связанный с Кремлем участник свердловской кампании. Источники URA.RU ранее сообщали, что штаб Куйвашева, испытывая трудности с финансированием, привлек к сотрудничеству кремлевский Центр управления регионом (ЦУР) — он будет продвигать кандидата в соцсетях. Фактически это снимает головную боль для губернаторской команды: кампания передана во внешнее управление, а за результат отвечают работники Кремля.
Вместе с тем у Куйвашева остается другая, не менее существенная проблема. По-прежнему не определена фигура фактического начальника штаба. И основная интрига разворачивается вокруг двух персон — вице-губернатора Чемезова и политтехнолога Хазеева.
Сам Кузнецов в разговоре с URA.RU отверг слова инсайдеров. «Я работаю в ЭИСИ. И там и планирую пребывать», — заявил политтехнолог.
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Избирательная кампания свердловского губернатора Евгения Куйвашева обрела своего главного идеолога. По данным URA.RU, эта работа поручена кремлевскому политтехнологу и консультанту Глебу Кузнецову — автору нескольких громких выборов, в том числе на Урале. Осенью Куйвашеву предстоят очередные губернаторские выборы. Официально он пока не объявил о своем выдвижении, однако подготовка к переизбранию идет полным ходом. 20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных за свою победу, сформировав избирательный штаб. До настоящего момента нераскрытым оставался только один вопрос — о главном технологе кампании. Сразу три источника подтвердили URA.RU, что отвечать за идеологическую часть будет Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), близкого к администрации президента. «С Кузнецовым уже заключен контракт. Сейчас он в Екатеринбурге», — делится собеседник, близкий к резиденции губернатора. Слухи о приглашении Кузнецова в Свердловскую область ходили еще с января. Его близкий друг — политтехнолог Ринат Хазеев, неформальный советник губернатора Куйвашева. Считалось, что Хазеев приложит усилия, чтобы выбить работу давнему приятелю. Тем более, что у того богатый бэкграунд. Кузнецов — опытнейший политтехнолог, работающий на рынке с 1990-х годов. В его портфолио числятся избирательная кампания экс-президента США Билла Клинтона (1992 год), кампания против демократа Анатолия Собчака на выборах в Санкт-Петербурге (1996 год) и участие во втором туре губернаторских выборов в Красноярском крае (1998 год). Технолог был тесно связан и со Свердловской областью: в 2002-м Кузнецов работал на выборах в облдуму, а в 2016—2017 годах курировал госдумскую и губернаторскую кампании. Спустя годы специалист по-прежнему востребован. Знакомые политтехнолога утверждают, что Кузнецов состоит на хорошем счету в администрации президента РФ. По данным URA.RU, работу в Свердловской области ему делегировал начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который во внутриполитическом блоке Кремля отвечает за губернаторские кампании. «Харичев давно знает Глеба и доверяет ему», — подтверждает один из коллег технолога. Примечательно, что Кузнецов был причастен и к предыдущей кампании Куйвашева в 2017 году. Тогда он работал неформальным куратором свердловских выборов от администрации президента РФ: присматривал за ходом кампании, составлял аналитические записки, но деятельного участия, по воспоминаниям свидетелей, не принимал и в работу местного штаба не вмешивался. И для этого были все основания. «У Кузнецова очень ладились отношения с [тогдашним вице-губернатором Владимиром] Тунгусовым», — вспоминает источник в свердловской политтусовке. Тунгусов, прозванный «серым кардиналом» областной власти, на тот момент имел широчайшее влияние — и политическое, и административное. Он сам руководил кампанией, добившись победы губернатора в первом туре с результатом 62,1%. «Поэтому Кузнецов лишь минимально контролировал ситуацию, все было сделано усилиями Тунгусова», — уточняет опытный аппаратчик. Ключевое отличие кампании-2017 от кампании-2022 в том, что сейчас у Куйвашева нет подобного Тунгусову (уволен осенью 2018-го) человека, который бы одновременно вел бы кампанию и мог быть начальником штаба. По статусу на эту роль претендует политический вице-губернатор Олег Чемезов. Однако его компетентность, рассуждает коллега чиновника, пока не подтверждена. «Схожих по уровню кампаний он действительно не проводил, в ранге куратора политики это его первые выборы», — указывает собеседник. Сам Чемезов воздержался от обсуждения темы. В аналогичном положении оказался и Ринат Хазеев. В ходе прошлогодних выборов в Госдуму он возглавлял штаб политтехнологов и лично контролировал ряд важных вопросов, в том числе сбор средств от бизнесменов. По ходу кампании у многих складывалось впечатление, что Хазеев заслужит усиление и губернаторские выборы проведет в роли «нового Тунгусова». Однако закончилась кампания-2021 иначе: «Единая Россия» набрала провальные 34,73%, а у спонсоров появились вопросы, как был потрачен избирательный фонд (до 1 млрд рублей, рекордная сумма для УрФО). Позиции Хазеева пошатнулись. Кузнецов — не первый связанный с Кремлем участник свердловской кампании. Источники URA.RU ранее сообщали, что штаб Куйвашева, испытывая трудности с финансированием, привлек к сотрудничеству кремлевский Центр управления регионом (ЦУР) — он будет продвигать кандидата в соцсетях. Фактически это снимает головную боль для губернаторской команды: кампания передана во внешнее управление, а за результат отвечают работники Кремля. Вместе с тем у Куйвашева остается другая, не менее существенная проблема. По-прежнему не определена фигура фактического начальника штаба. И основная интрига разворачивается вокруг двух персон — вице-губернатора Чемезова и политтехнолога Хазеева. Сам Кузнецов в разговоре с URA.RU отверг слова инсайдеров. «Я работаю в ЭИСИ. И там и планирую пребывать», — заявил политтехнолог.