Кампанию Куйвашева поручили звездному идеологу Кремля

Он избирал президента США и дружил с Тунгусовым

02 июня 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

У штаба Евгения Куйвашева появился человек, ответственный за идеологию Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Избирательная кампания свердловского губернатора Евгения Куйвашева обрела своего главного идеолога. По данным URA.RU, эта работа поручена кремлевскому политтехнологу и консультанту Глебу Кузнецову — автору нескольких громких выборов, в том числе на Урале. Осенью Куйвашеву предстоят очередные губернаторские выборы. Официально он пока не объявил о своем выдвижении, однако подготовка к переизбранию идет полным ходом. 20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных за свою победу, сформировав избирательный штаб. До настоящего момента нераскрытым оставался только один вопрос — о главном технологе кампании. Глеб Кузнецов неоднократно работал на свердловских кампаниях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сразу три источника подтвердили URA.RU, что отвечать за идеологическую часть будет Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), близкого к администрации президента. «С Кузнецовым уже заключен контракт. Сейчас он в Екатеринбурге», — делится собеседник, близкий к резиденции губернатора. Слухи о приглашении Кузнецова в Свердловскую область ходили еще с января. Его близкий друг — политтехнолог Ринат Хазеев, неформальный советник губернатора Куйвашева. Считалось, что Хазеев приложит усилия, чтобы выбить работу давнему приятелю. Тем более, что у того богатый бэкграунд. Кузнецов — опытнейший политтехнолог, работающий на рынке с 1990-х годов. В его портфолио числятся избирательная кампания экс-президента США Билла Клинтона (1992 год), кампания против демократа Анатолия Собчака на выборах в Санкт-Петербурге (1996 год) и участие во втором туре губернаторских выборов в Красноярском крае (1998 год). Технолог был тесно связан и со Свердловской областью: в 2002-м Кузнецов работал на выборах в облдуму, а в 2016—2017 годах курировал госдумскую и губернаторскую кампании. Спустя годы специалист по-прежнему востребован. Знакомые политтехнолога утверждают, что Кузнецов состоит на хорошем счету в администрации президента РФ. По данным URA.RU, работу в Свердловской области ему делегировал начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который во внутриполитическом блоке Кремля отвечает за губернаторские кампании. «Харичев давно знает Глеба и доверяет ему», — подтверждает один из коллег технолога. С 1990-х многие знаковые кампании прошли при участии Кузнецова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Примечательно, что Кузнецов был причастен и к предыдущей кампании Куйвашева в 2017 году. Тогда он работал неформальным куратором свердловских выборов от администрации президента РФ: присматривал за ходом кампании, составлял аналитические записки, но деятельного участия, по воспоминаниям свидетелей, не принимал и в работу местного штаба не вмешивался. И для этого были все основания. «У Кузнецова очень ладились отношения с [тогдашним вице-губернатором Владимиром] Тунгусовым», — вспоминает источник в свердловской политтусовке. Тунгусов, прозванный «серым кардиналом» областной власти, на тот момент имел широчайшее влияние — и политическое, и административное. Он сам руководил кампанией, добившись победы губернатора в первом туре с результатом 62,1%. «Поэтому Кузнецов лишь минимально контролировал ситуацию, все было сделано усилиями Тунгусова», — уточняет опытный аппаратчик. Статья по теме Кремль даст свои ресурсы для победы Куйвашева на выборах Ключевое отличие кампании-2017 от кампании-2022 в том, что сейчас у Куйвашева нет подобного Тунгусову (уволен осенью 2018-го) человека, который бы одновременно вел бы кампанию и мог быть начальником штаба. По статусу на эту роль претендует политический вице-губернатор Олег Чемезов. Однако его компетентность, рассуждает коллега чиновника, пока не подтверждена. «Схожих по уровню кампаний он действительно не проводил, в ранге куратора политики это его первые выборы», — указывает собеседник. Сам Чемезов воздержался от обсуждения темы. В аналогичном положении оказался и Ринат Хазеев. В ходе прошлогодних выборов в Госдуму он возглавлял штаб политтехнологов и лично контролировал ряд важных вопросов, в том числе сбор средств от бизнесменов. По ходу кампании у многих складывалось впечатление, что Хазеев заслужит усиление и губернаторские выборы проведет в роли «нового Тунгусова». Однако закончилась кампания-2021 иначе: «Единая Россия» набрала провальные 34,73%, а у спонсоров появились вопросы, как был потрачен избирательный фонд (до 1 млрд рублей, рекордная сумма для УрФО). Позиции Хазеева пошатнулись. «Нового Владимира Тунгусова» в губернаторской команде сейчас нет Фото: Анна Майорова © URA.RU Кузнецов — не первый связанный с Кремлем участник свердловской кампании. Источники URA.RU ранее сообщали, что штаб Куйвашева, испытывая трудности с финансированием, привлек к сотрудничеству кремлевский Центр управления регионом (ЦУР) — он будет продвигать кандидата в соцсетях. Фактически это снимает головную боль для губернаторской команды: кампания передана во внешнее управление, а за результат отвечают работники Кремля. Вместе с тем у Куйвашева остается другая, не менее существенная проблема. По-прежнему не определена фигура фактического начальника штаба. И основная интрига разворачивается вокруг двух персон — вице-губернатора Чемезова и политтехнолога Хазеева. Сам Кузнецов в разговоре с URA.RU отверг слова инсайдеров. «Я работаю в ЭИСИ. И там и планирую пребывать», — заявил политтехнолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Избирательная кампания свердловского губернатора Евгения Куйвашева обрела своего главного идеолога. По данным URA.RU, эта работа поручена кремлевскому политтехнологу и консультанту Глебу Кузнецову — автору нескольких громких выборов, в том числе на Урале. Осенью Куйвашеву предстоят очередные губернаторские выборы. Официально он пока не объявил о своем выдвижении, однако подготовка к переизбранию идет полным ходом. 20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных за свою победу, сформировав избирательный штаб. До настоящего момента нераскрытым оставался только один вопрос — о главном технологе кампании. Сразу три источника подтвердили URA.RU, что отвечать за идеологическую часть будет Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), близкого к администрации президента. «С Кузнецовым уже заключен контракт. Сейчас он в Екатеринбурге», — делится собеседник, близкий к резиденции губернатора. Слухи о приглашении Кузнецова в Свердловскую область ходили еще с января. Его близкий друг — политтехнолог Ринат Хазеев, неформальный советник губернатора Куйвашева. Считалось, что Хазеев приложит усилия, чтобы выбить работу давнему приятелю. Тем более, что у того богатый бэкграунд. Кузнецов — опытнейший политтехнолог, работающий на рынке с 1990-х годов. В его портфолио числятся избирательная кампания экс-президента США Билла Клинтона (1992 год), кампания против демократа Анатолия Собчака на выборах в Санкт-Петербурге (1996 год) и участие во втором туре губернаторских выборов в Красноярском крае (1998 год). Технолог был тесно связан и со Свердловской областью: в 2002-м Кузнецов работал на выборах в облдуму, а в 2016—2017 годах курировал госдумскую и губернаторскую кампании. Спустя годы специалист по-прежнему востребован. Знакомые политтехнолога утверждают, что Кузнецов состоит на хорошем счету в администрации президента РФ. По данным URA.RU, работу в Свердловской области ему делегировал начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который во внутриполитическом блоке Кремля отвечает за губернаторские кампании. «Харичев давно знает Глеба и доверяет ему», — подтверждает один из коллег технолога. Примечательно, что Кузнецов был причастен и к предыдущей кампании Куйвашева в 2017 году. Тогда он работал неформальным куратором свердловских выборов от администрации президента РФ: присматривал за ходом кампании, составлял аналитические записки, но деятельного участия, по воспоминаниям свидетелей, не принимал и в работу местного штаба не вмешивался. И для этого были все основания. «У Кузнецова очень ладились отношения с [тогдашним вице-губернатором Владимиром] Тунгусовым», — вспоминает источник в свердловской политтусовке. Тунгусов, прозванный «серым кардиналом» областной власти, на тот момент имел широчайшее влияние — и политическое, и административное. Он сам руководил кампанией, добившись победы губернатора в первом туре с результатом 62,1%. «Поэтому Кузнецов лишь минимально контролировал ситуацию, все было сделано усилиями Тунгусова», — уточняет опытный аппаратчик. Ключевое отличие кампании-2017 от кампании-2022 в том, что сейчас у Куйвашева нет подобного Тунгусову (уволен осенью 2018-го) человека, который бы одновременно вел бы кампанию и мог быть начальником штаба. По статусу на эту роль претендует политический вице-губернатор Олег Чемезов. Однако его компетентность, рассуждает коллега чиновника, пока не подтверждена. «Схожих по уровню кампаний он действительно не проводил, в ранге куратора политики это его первые выборы», — указывает собеседник. Сам Чемезов воздержался от обсуждения темы. В аналогичном положении оказался и Ринат Хазеев. В ходе прошлогодних выборов в Госдуму он возглавлял штаб политтехнологов и лично контролировал ряд важных вопросов, в том числе сбор средств от бизнесменов. По ходу кампании у многих складывалось впечатление, что Хазеев заслужит усиление и губернаторские выборы проведет в роли «нового Тунгусова». Однако закончилась кампания-2021 иначе: «Единая Россия» набрала провальные 34,73%, а у спонсоров появились вопросы, как был потрачен избирательный фонд (до 1 млрд рублей, рекордная сумма для УрФО). Позиции Хазеева пошатнулись. Кузнецов — не первый связанный с Кремлем участник свердловской кампании. Источники URA.RU ранее сообщали, что штаб Куйвашева, испытывая трудности с финансированием, привлек к сотрудничеству кремлевский Центр управления регионом (ЦУР) — он будет продвигать кандидата в соцсетях. Фактически это снимает головную боль для губернаторской команды: кампания передана во внешнее управление, а за результат отвечают работники Кремля. Вместе с тем у Куйвашева остается другая, не менее существенная проблема. По-прежнему не определена фигура фактического начальника штаба. И основная интрига разворачивается вокруг двух персон — вице-губернатора Чемезова и политтехнолога Хазеева. Сам Кузнецов в разговоре с URA.RU отверг слова инсайдеров. «Я работаю в ЭИСИ. И там и планирую пребывать», — заявил политтехнолог.