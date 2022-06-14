Фестиваль продлится все лето Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возле Храма на Крови впервые стартовал фестиваль цветочных композиций «Белый цветок-2022», который продлится до первых заморозков. Он проходит в рамках праздника «Белого цветка», посвященного 150-летию со дня рождения императрицы Александры Федоровны Романовой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

В рамках фестиваля ландшафтные дизайнеры и архитекторы Екатеринбурга разработали девять цветочных композиций, среди которых жюри выбрали самые лучшие работы, посвященные 300-летию Екатеринбурга, мировому искусству и царской семье Романовых. Все работы должны были соответствовать определенным критериям, а именно: композиция должна иметь уникальную форму, вертикальное озеленение не менее трех метров высотой и обязательное использование не менее 60% белых цветов. Как рассказали организаторы мероприятия, для поддержания внешнего вида цветов тратится около четырех-пяти литров воды в день.

На открытия фестиваля и награждении победителей приняли участие глава Екатеринбургской митрополии Евгений и глава города Алексей Орлов. Также среди гостей был первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.

«Администрация города поддержала этот проект. Почему? Потому что это важнейший элемент создания комфортной городской среды. Мы в последние годы делаем очень много для того, чтобы наш город становился более комфортным, более зеленым», — сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он подчеркнул, что белый цветок — это особый символ для Екатеринбурга, потому как он связан с семьей Романовых.

По словам Чернецкого, он надеется, что фестиваль «Белый цветок» со временем выйдет не только за пределы Екатеринбурга, но и станет известен во всем мире. «Первый шаг был сделан. Могу сказать однозначно — первый блин комом не получился. Первый блин получился очень качественный, вкусный», — заявил Чернецкий.

В состав жюри вошли митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, главный архитектор архитектурного бюро «Старт» Андрей Молоков, дизайнер Дмитрий Фогель, ведущий специалист комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Лилия Казацкая, музыкант Вадим Самойлов. Также работы оценивали приглашенные ландшафтные дизайнеры из Москвы.

Самойлов уверен: новый фестиваль доказал, что Екатеринбург является творческим городом. «Урал и Екатеринбург подтвердили в очередной раз, что даже в искусстве мы не пустословы. Мы брутальный регион и город, но наши произведения искусства во всех его жанрах подлинные, они наполнены смыслами», — рассказал музыкант.

Фестиваль «Белый цвет» является не единственным событием в мире свердловского ландшафтного искусства. Так в августе состоится во второй раз пройдет фестиваль «Атмофест» (ранее он назывался «Атмосфера») на площади 1905 года. В 2021 году фестиваль начался в середине августа. Его за все время посетили около 150 тысяч человек.

Перед официальным открытием фестиваля глава города Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений осмотрели все девять композиций Фото: URA.RU

Представители власти обсуждали каждую работу участников «Белого цветка» Фото: URA.RU

Фестиваль продлиться до первых заморозков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во всех работах обязательно присутствуют белые цветы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все композиции располагаются возле Храма на Крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждая работа должна была быть высотой не менее трех метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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