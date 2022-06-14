На «Екатеринбург Арене» устроили закрытую вечеринку с Меладзе, Niletto и группой «Ленинград» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На «Екатеринбург Арене» 12 июня, в День России, прошло закрытое мероприятие, в котором приняли участие Валерий Меладзе, Niletto и Мари Краймбрери, а также группы «Ленинград» и «Дискотека Авария». Как пишут участники выступления в соцсетях, поводом для выступления артистов стал корпоратив фармацевтической сети «Живика».

«Мега-крутой Летний Фестиваль „Живика 25 лет“. Спасибо огромное за море эмоций, за возможность работать в лучшей аптечной сети», — написал пользователь на своей странице во ВКонтакте, прикрепив видео и фото с выступления.

Ранее URA.RU писало, что на «Екатеринбург-Арене» во время концерта группы «Руки Вверх» на сцене внезапно появился екатеринбургский певец Niletto. Фронтмен группы Сергей Жуков сообщил об этом на выступлении. Данил Прытков, более известный как Niletto, выступил перед десятками тысяч свердловчан со своими хитами. Артист исполнил песни «Любимка» и «Невывозимая».