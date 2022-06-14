Свердловский ресторатор уволился из «Сима-ленда»

Олег Ананьев работал в «Сима-ленде» руководителем отдела технологии и развития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев уволился с должности руководителя отдела технологии и развития компании «Сима-ленд». Как рассказал сам ресторатор в разговоре с URA.RU, он не нашел применения своим умениям в организации.

«Я не нашел применения своим профессиональным навыкам. У меня завышенные требования, я же занимался высокой кухней. В „Сима-ленде“ можно развиваться, но на это требуется много времени, которого у меня нет», — сказал Ананьев в разговоре с агентством.

В марте 2020 года Ананьев заявил о колоссальных убытках из-за изоляции граждан. В связи с этим он выражал готовность закрыть свой ресторан «The Борщъ», который на тот момент работал всего один месяц. В декабре 2021 года он устроился работать в «Сима-ленд».