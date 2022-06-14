Александр Караваев поначалу сопротивлялся исключению соратника из фракции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, публично критикующий военную спецоперацию РФ на Украине, исключен из фракции «Справедливой России», возглавляемой его другом Александром Караваевым. Об этом рассказали в пресс-службе реготделения «СР».

«Депутаты фракции „Справедливой России — За правду“ в Екатеринбургской городской думе приняли решение об исключении депутата Алексея Холодарева из состава фракции», — указано в сообщении на сайте партячейки от 14 июня. Решение было принято еще 10-го числа.

По данным URA.RU, изначально Караваев, который в 2018 году привел Холодарева в политику, был против изгнания Холодарева из фракции, но в итоге подчинился решению вышестоящего руководства. «Таким образом Караваев пытается сохраниться во власти. Ведь в 2023 году будут выборы [в гордуму]», — объяснил источник URA.RU в думе. Караваев, который на выборах 2018-го был одним из ярчайших представителей прогубернаторской коалиции, в начале 2021 года утратил позиции. Известно, что у него испортились отношения с давним покровителем — совладельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым, близким к главе региона.

Дозвониться до Александра Караваева к моменту публикации не удалось. Алексей Холодарев также не ответил на звонок корреспондента. Несмотря на то, что Холодарев попал в гордуму по спискам «СР», его исключение из партии и фракции ни на что не влияет — он остается депутатом. Как писало URA.RU, 2 июня Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал Холодарева по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

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