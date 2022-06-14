Минобороны Украины рассказало о сотнях тысяч мобилизованных

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, война, армия россии, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Украина призвала в армию сотни тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти мобилизовали сотни тысяч граждан. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Идет речь о большом количестве. О сотнях тысяч (мобилизованных. — Прим. ред.)», — сообщила Маляр в эфире телеканала «Украина 24».

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что на Украине введен запрет на выезд из страны взрослых мужчин. Также в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для тех, кто незаконно уехал из страны. Чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин.

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Украинские власти мобилизовали сотни тысяч граждан. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. «Идет речь о большом количестве. О сотнях тысяч (мобилизованных. — Прим. ред.)», — сообщила Маляр в эфире телеканала «Украина 24». Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что на Украине введен запрет на выезд из страны взрослых мужчин. Также в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для тех, кто незаконно уехал из страны. Чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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