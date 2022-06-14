Минобороны Украины рассказало о сотнях тысяч мобилизованных

Украина призвала в армию сотни тысяч человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские власти мобилизовали сотни тысяч граждан. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Идет речь о большом количестве. О сотнях тысяч (мобилизованных. — Прим. ред.)», — сообщила Маляр в эфире телеканала «Украина 24».
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что на Украине введен запрет на выезд из страны взрослых мужчин. Также в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для тех, кто незаконно уехал из страны. Чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал