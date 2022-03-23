Украинские военные начали переодеваться в женщин, чтобы спастись

Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей, рассказал Олег Кокарев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные переодеваются в женщин, чтобы покинуть окруженный российскими войсками Мариуполь. Об этом сообщил командир батальона сил Донецкой народной республики майор Олег Кокарев. По его словам, один из солдат ВСУ был задержан в шубе, платье и женских туфлях.

«Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде», — цитирует Олега Кокарева РИА «Новости».

По словам майора, один из украинских солдат пытался доказать, что он является мирным жителем. Чтобы покинуть Мариуполь, он переоделся в шубу, платье и женские туфли. Солдат клялся, что он живет в городе. «Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик», — отметил Кокарев.

Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на Украине за последние годы было несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. Народная милиция ЛНР обнаружила пыточные лагеря украинских нацбатальонов «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и «Торнадо», сообщает RT.

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