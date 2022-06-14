Текслер рассказал о поездке на Донбасс

Челябинский губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с двумя муниципалитетами ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вернулся из Донецкой народной республики, куда регион направил автомобили для медиков и гуманитарный груз. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Встретились и обсудили совместную работу с руководством Донецкой народной республики. Подписали соглашение о сотрудничестве с двумя муниципалитетами ДНР — Волновахским районом и городом Ясиноватая. Будем помогать им возвращаться к мирной жизни», — написал Алексей Текслер.

Он рассказал, что привезенные машины для медиков сразу пошли в эксплуатацию. Очередной гуманитарный груз от Челябинской области состоял из аппаратов ИВЛ, медикаментов, стройматериалов, питьевой воды и других необходимых вещей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.

Челябинская область отправила в ДНР машины для медиков Telegram-канал Алексея Текслера

Текслер встретился с руководством ДНР Telegram-канал Алексея Текслера