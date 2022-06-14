Текслер рассказал о поездке на Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Челябинский губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с двумя муниципалитетами ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вернулся из Донецкой народной республики, куда регион направил автомобили для медиков и гуманитарный груз. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Встретились и обсудили совместную работу с руководством Донецкой народной республики. Подписали соглашение о сотрудничестве с двумя муниципалитетами ДНР — Волновахским районом и городом Ясиноватая. Будем помогать им возвращаться к мирной жизни», — написал Алексей Текслер.

Он рассказал, что привезенные машины для медиков сразу пошли в эксплуатацию. Очередной гуманитарный груз от Челябинской области состоял из аппаратов ИВЛ, медикаментов, стройматериалов, питьевой воды и других необходимых вещей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.

Челябинская область отправила в ДНР машины для медиков
Текслер встретился с руководством ДНР

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вернулся из Донецкой народной республики, куда регион направил автомобили для медиков и гуманитарный груз. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Встретились и обсудили совместную работу с руководством Донецкой народной республики. Подписали соглашение о сотрудничестве с двумя муниципалитетами ДНР — Волновахским районом и городом Ясиноватая. Будем помогать им возвращаться к мирной жизни», — написал Алексей Текслер. Он рассказал, что привезенные машины для медиков сразу пошли в эксплуатацию. Очередной гуманитарный груз от Челябинской области состоял из аппаратов ИВЛ, медикаментов, стройматериалов, питьевой воды и других необходимых вещей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...