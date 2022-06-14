Посольство России в Лондоне нашло виноватых в обстреле Донецка

14 июня 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Великобритания виновата в гибели мирных жителей Донбасса из-за атак ВСУ, заявляет посольство РФ в Лондоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания должна понести полную ответственность за поставки вооружений, которые Киев использует для атак на мирных граждан Донбасса. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне. «Мы неоднократно призывали британское правительство проявлять осторожность и соблюдать собственные стандарты экспортного контроля при поставках оружия в Украину. Эти призывы остались без внимания. Последние события показывают, что Великобритании пора взять на себя всю ответственность за свою недальновидную политику», — говорится в обращении, опубликованном на сайте посольства. Дипломатическое представительство РФ отметило, что в минувшие дни украинские войска подвергли Донецк регулярным артиллерийским обстрелам, в результате которых погибли не менее пяти человек, а также ранены 33 мирных жителя. В заявлении подчеркивается, что атаки ВСУ на гражданское население были возможны только благодаря западным поставкам оружия, в которых Великобритания «претендует на ведущую роль». 14 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Также под обстрел попал роддом больницы Вишневского. Немецкое СМИ попыталось обвинить российские войска в атаке по Донецку. Военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил URA.RU, что обстрел Донецка свидетельствует о скором бегстве ВСУ. СК РФ проведет расследования по факту обстрелов Донецка, передает RT. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан.

Великобритания должна понести полную ответственность за поставки вооружений, которые Киев использует для атак на мирных граждан Донбасса. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне. «Мы неоднократно призывали британское правительство проявлять осторожность и соблюдать собственные стандарты экспортного контроля при поставках оружия в Украину. Эти призывы остались без внимания. Последние события показывают, что Великобритании пора взять на себя всю ответственность за свою недальновидную политику», — говорится в обращении, опубликованном на сайте посольства. Дипломатическое представительство РФ отметило, что в минувшие дни украинские войска подвергли Донецк регулярным артиллерийским обстрелам, в результате которых погибли не менее пяти человек, а также ранены 33 мирных жителя. В заявлении подчеркивается, что атаки ВСУ на гражданское население были возможны только благодаря западным поставкам оружия, в которых Великобритания «претендует на ведущую роль». 14 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Также под обстрел попал роддом больницы Вишневского. Немецкое СМИ попыталось обвинить российские войска в атаке по Донецку. Военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил URA.RU, что обстрел Донецка свидетельствует о скором бегстве ВСУ. СК РФ проведет расследования по факту обстрелов Донецка, передает RT. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан.