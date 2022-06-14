Сергей Постнов выпустился из екатеринбургского суворовского училища в 1997-м году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Выпускник екатеринбургского суворовского военного училища Сергей Постнов погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.

«Более четырех месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО на Украине. В составе группировки „V“ он прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР. Сергей погиб в ночь с 13-го на 14-е июня при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.

Сергей Постнов — военный журналист, полковник, начальник группы информационного реагирования первого отдела Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. В 1997-м году выпустился из екатеринбургского СВУ. Работал в окружной газете «Зоркий часовой» и в редакции войскового журнала «На боевом посту». Потом получил назначение в Центральный аппарат Росгвардии. Был отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль «Суворова».

Фото: Совет ветеранов центрального аппарата ОВД

Фото: Совет ветеранов центрального аппарата ОВД

Фото: Совет ветеранов центрального аппарата ОВД

Специальная военная операция на Украине длится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главной целью защиту людей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны нацистов.