Пермякам предлагают улететь в Москву всего за 1100 рублей. Скрин

15 июня 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Из Перми можно улететь в Москву за 1100 рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Авиаперевозчики, летающие по маршруту Пермь — Москва, значительно снизили цены в июне на перелет в столицу России. Цены на сайте агрегатора Aviasales начинаются от 1100 рублей, выяснили в редакции URA.RU. Улететь в Москву за 1100 рублей на Boeing 737-800 предлагает компания Smartavia. Вечерний рейс в 19.30 не предполагает наличие багажа, допустима лишь ручная кладь весом 10 кг. Уникально низкая цена доступна на рейсах авиакомпании лишь 15 и 16 июня. Затем цена перелета снова вырастет, но незначительно. Самые доступные предложения июня варьируются от 2 160 до 2800 рублей за перелет в одну сторону. Самый дорогой полет в Москву предлагает Аэрофлот. Стоимость его билетов превышает 8,9 тысяч рублей. Также улететь в Москву можно на самолетах компаний S7 и Победа. Компания Nordwind перестанет выполнять такие полеты из Перми после 17 июня, возможности купить билеты в Москву из Перми после этой даты не имеется. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми стали доступны новые рейсы в Москву. Новый перевозчик, которым стал Smartavia, пообещал доступные цены на перелет в столицу. Авиакомпания Smartavia предлагает пермякам улететь в Москву всего за 1100 рублей скрин сайт Aviasales Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Авиаперевозчики, летающие по маршруту Пермь — Москва, значительно снизили цены в июне на перелет в столицу России. Цены на сайте агрегатора Aviasales начинаются от 1100 рублей, выяснили в редакции URA.RU. Улететь в Москву за 1100 рублей на Boeing 737-800 предлагает компания Smartavia. Вечерний рейс в 19.30 не предполагает наличие багажа, допустима лишь ручная кладь весом 10 кг. Уникально низкая цена доступна на рейсах авиакомпании лишь 15 и 16 июня. Затем цена перелета снова вырастет, но незначительно. Самые доступные предложения июня варьируются от 2 160 до 2800 рублей за перелет в одну сторону. Самый дорогой полет в Москву предлагает Аэрофлот. Стоимость его билетов превышает 8,9 тысяч рублей. Также улететь в Москву можно на самолетах компаний S7 и Победа. Компания Nordwind перестанет выполнять такие полеты из Перми после 17 июня, возможности купить билеты в Москву из Перми после этой даты не имеется. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми стали доступны новые рейсы в Москву. Новый перевозчик, которым стал Smartavia, пообещал доступные цены на перелет в столицу.