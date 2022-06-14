ФАС требует вернуть незаконно арендованный участок леса в ХМАО

Антимонопольная служба выявила нарушения закона «О защите конкуренции» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Ханты-Мансийское УФАС России выдало департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры обязательное для исполнения предписание. Речь идет о возврате незаконно переданного в аренду ООО «Неоресурсы» лесного участка, сообщается на сайте УФАС по ХМАО.

«Комиссия признала в действиях департамента нарушение части 1 статьи 15 Закона „О защите конкуренции“. В целях устранения нарушения антимонопольного законодательства выдано обязательное для исполнения предписание о принятии всех исчерпывающих мер по возврату указанного лесного участка из незаконного пользования», — сообщили в ведомстве.

Участок леса для строительства объекта «Трансформаторная подстанция» площадью 16,6700 га расположен в Нижневартовском районе. УФАС также выдавало департаменту предупреждение, законность которого подтвердил Арбитражный суд округа.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали жалобы жителей региона на рост цен на такси. Об этом стало известно во время онлайн-эфира с представителем регионального УФАС.