Генерал США призвал НАТО напрямую вмешаться в конфликт на Украине

В НАТО считают, что вмешательство остановит спецоперацию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

НАТО нужно вмешаться в ситуацию на Украине, потому что только напрямую удастся остановить происходящее. Об этом заявил бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк во время дискуссии, организованной «Атлантическим советом».

«НАТО должна вмешаться. Давайте официально объявим это и прикажем россиянам прекратить огонь. Конфликт невозможно остановить без вмешательства НАТО», — считает Кларк, видео опубликовано на сайте «Атлантического совета».

Ранее в НАТО заявляли, что военные альянса не вмешиваются в ситуацию на Украине из-за опасения эскалации за пределами этой страны. Страны НАТО отправляют оружие Киеву и помогают финансово. Постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что требования Украины по вооружению постоянно меняются, сообщает RT. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целями освобождение Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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