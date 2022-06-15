Украине стоит уступить России и пойти на мир, чтобы избежать еще больших потерь. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest, младший научный сотрудник Канадской ассоциации НАТО Араш Тупчинеджад.
«Однако высокие издержки и риски затяжного конфликта должны мотивировать Киев хотя бы пересмотреть перспективу мира с Россией. Продолжение конфликта усугубит его издержки и помешает выживанию Украины, даже если она одержит победу», — написал Тупчинеджад в статье для National Interest.
Автор отмечает, что мирное соглашение и территориальные уступки могут показаться разрушительными, но это поможет избежать дальнейших потерь. Также обозреватель предположил, что РФ сейчас находится в более выгодном положении, чем в начале спецоперации, что осложняет ситуацию на Украине.
Россия и Украина проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации стали демилитаризация денацификация Украины. Донбасс и регионы Украины, которые контролирует российская армия, допускают возможность вхождения в состав РФ. Ранее французское СМИ AgoraVox заявило, что Запад готов принудить Украину к территориальным уступкам. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украине стоит решить самостоятельно, пойдет ли она на такой шаг, сообщает RT.
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Украине стоит уступить России и пойти на мир, чтобы избежать еще больших потерь. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest, младший научный сотрудник Канадской ассоциации НАТО Араш Тупчинеджад. «Однако высокие издержки и риски затяжного конфликта должны мотивировать Киев хотя бы пересмотреть перспективу мира с Россией. Продолжение конфликта усугубит его издержки и помешает выживанию Украины, даже если она одержит победу», — написал Тупчинеджад в статье для National Interest. Автор отмечает, что мирное соглашение и территориальные уступки могут показаться разрушительными, но это поможет избежать дальнейших потерь. Также обозреватель предположил, что РФ сейчас находится в более выгодном положении, чем в начале спецоперации, что осложняет ситуацию на Украине. Россия и Украина проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации стали демилитаризация денацификация Украины. Донбасс и регионы Украины, которые контролирует российская армия, допускают возможность вхождения в состав РФ. Ранее французское СМИ AgoraVox заявило, что Запад готов принудить Украину к территориальным уступкам. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украине стоит решить самостоятельно, пойдет ли она на такой шаг, сообщает RT.