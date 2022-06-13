СМИ: Запад готов принудить Украину к территориальным уступкам РФ

14 июня 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Запад готов принудить Украину уступить России территории ради прекращения огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад готов принудить Украину к территориальным уступкам Москве ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. Об этом написал автор материала, опубликованного на французском портале AgoraVox. «Все больше западных политиков (начиная со „старого мудреца“ (экс-госсекретаря США Генри Киссинджера — прим. ред. URA.RU) призывают к „прекращению огня“, к „мирным переговорам“ с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», — пишет французский портал AgoraVox. По словам автора публикации, в СМИ в США и странах ЕС перестали тиражировать фейки о «провалах» Москвы в спецоперации. «Уже невозможно отрицать, что, оказывается, на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе», — отметил он. По версии портала, российские успехи сильно изменили мнение западных стран о России. Западные политики готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее они высказывали только категоричные антироссийские заявления, заключил автор публикации. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что решение конфликта между Москвой и Киевом может обернуться территориальными потерями для Украины. Член Совета федерации России Алексей Пушков на это ответил, что видит сдвиг в позиции Запада по Украине. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить обсуждение, если оппоненты проявят инициативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Запад готов принудить Украину к территориальным уступкам Москве ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. Об этом написал автор материала, опубликованного на французском портале AgoraVox. «Все больше западных политиков (начиная со „старого мудреца“ (экс-госсекретаря США Генри Киссинджера — прим. ред. URA.RU) призывают к „прекращению огня“, к „мирным переговорам“ с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», — пишет французский портал AgoraVox. По словам автора публикации, в СМИ в США и странах ЕС перестали тиражировать фейки о «провалах» Москвы в спецоперации. «Уже невозможно отрицать, что, оказывается, на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе», — отметил он. По версии портала, российские успехи сильно изменили мнение западных стран о России. Западные политики готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее они высказывали только категоричные антироссийские заявления, заключил автор публикации. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что решение конфликта между Москвой и Киевом может обернуться территориальными потерями для Украины. Член Совета федерации России Алексей Пушков на это ответил, что видит сдвиг в позиции Запада по Украине. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить обсуждение, если оппоненты проявят инициативу.