Где сейчас конкретно содержится подозреваемый мужчина, неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область), которого заподозрили в растлении школьниц, задержан. Мужчина имеет уголовное прошлое. По словам одной из соседок, 68-летний пенсионер якобы провел за решеткой 27 лет. А освободившись, женился, но сейчас живет один.

О жуткой истории с участием несовершеннолетних стало известно в начале июня. Сначала по соцсетям и СМИ разошелся ролик, на котором тринадцатилетняя Рита унижает одиннадцатилетнюю Алину. А затем появилась информация, что перед избиением подростки водили свою жертву к педофилу.

Соседи называют мужчину Помидором. И отзываются о нем по-разному. «Приедет, поговорит, посидит, посмеется. Ну, такой. Всегда на позитиве, постоянно на велосипеде. О нем не могли такого подумать! — цитирует местную жительницу портал E1.ru. — Ну и потом уже, видимо, понеслось, что там и малолетки к нему ходили, пили и курили, и все на свете. У меня дочь пошла встречать знакомую из другого поселка, с коляской. И увидела выходящую оттуда [из дома Помидора] Риту в состоянии алкогольного опьянения». Другая соседка сказала, что «Помидор изъясняется только на фене, потому что отсидел 27 лет».

По данным журналистов, Помидор несколько раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртного и нахождение в пьяном виде в общественных местах. Также его судили за причинение вреда средней тяжести здоровью человека (ч. 1 ст. 112 УК РФ) и незаконную рубку леса.

В полиции URA.RU сказали, что случаи совращения несовершеннолетних — компетенция Следственного комитета. В СК корреспонденту обещали уточнить информацию о задержании и местонахождении Помидора.

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