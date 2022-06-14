Подписчики поддержали мнение Юрия Лозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский бард Юрий Лоза провел параллель между прошлыми событиями в Чечне и нынешними на Украине и пришел к выводу, что украинский народ ждет светлое будущее. Пост об этом артист опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Некоторые украинские комментаторы писали мне, что даже если Россия и добьется своих целей, то настроит против себя всех жителей нэзалэжной и получит в контролируемых территориях враждебное население на всю оставшуюся жизнь. Вчера мне попалась в интернете реклама туров по Чечне — с пешеходными маршрутами, горнолыжным курортом, прекрасными недорогими отелями и прогулками по городу Грозному, который выглядит, как нарядная картинка. А ведь последние российские части выходили оттуда чуть более двадцати лет назад после двух кровопролитных войн!» — написал Юрий Лоза.

Он отметил, что чеченский спецназ считается одним из самых эффективных российских воинских формирований и отлично проявляет себя в настоящее время на территории Украины. «Так что вряд ли сбудутся прогнозы украинских недоброжелателей. Переформатировать русскоязычное население Украины, исконно являющееся с нами одним народом, будет в разы быстрее, даже несмотря на массированную русофобскую пропаганду, которая велась последние несколько десятков лет», — сделал вывод музыкант.

Спецоперация на Украине длится с февраля и по заявлению российского президента Владимира Путина является вынужденной мерой, призванной избавить народ Донбасса от геноцида. В настоящее время российская армия взяла под контроль большую часть Запорожской и Херсонской областей. Руководство этих регионов допускает возможность проведения референдума о вхождении в состав РФ.

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