Пострадавший от рук преступника рыбак сейчас находится в больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мужчина, которого зарезали в парке УрГУПС, заступился за пенсионера, ловившего рыбу на берегу Исети, и получил смертельный удар ножом. Силовикам удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Сотрудники следственного комитета по Свердловской области и УВМД по Екатеринбургу раскрыли URA.RU детали резонансного убийства.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в тот вечер в состоянии алкогольного опьянения в городском парке, вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки, и стал причинять ему телесные повреждения. В этот момент за пожилого гражданина заступился второй потерпевший. Однако нападавший переключил свою агрессию на заступившегося и нанес ему смертельный удар в область шеи. В дальнейшем подозреваемый скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении регионального СКР.

Следователям совместно с криминалистами удалось в кратчайшие сроки восстановить картину событий, вычислить и задержать подозреваемого в убийстве. Он уже допрошен и прошел проверку на полиграфе. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Как добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, подозреваемому 43 года, он проживает в микрорайоне Сортировка. Он уже был судим за аналогичное преступление и провел за решеткой порядка 15 лет.

Убийство в парке на берегу Исети произошло вечером 12 июня. Как сообщало URA.RU, неизвестный напал с ножом на людей, ранив одного человека и убив второго.

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