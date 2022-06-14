В ЯНАО назначили нового главного судью

Исполняющей обязанности председателя Ноябрьского городского суда стала Елена Бажева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на должность исполняющего обязанности председателя городского суда была назначена Елена Бажева. Об этом URA.RU сообщили в Ноябрьском городском суде.

«На данный момент исполняет обязанности И.О. председателя Ноябрьского городского суда, заместитель председателя суда Бажева Елена Владимировна», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин назначил Владимира Куреца судьей суда ЯНАО. До этого он занимал пост исполняющего обязанности председателя Ноябрьского городского суда. Елена Бажева до этого занимала пост заместителя председателя суда. Также она планировала подать в отставку из-за затянувшегося конфликта в Ноябрьском городском суде.