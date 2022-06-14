14 июня 2022
13 июня 2022

В ЯНАО назначили нового главного судью

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , уголовное дело, судебное заседание, судья, судебное дело
Исполняющей обязанности председателя Ноябрьского городского суда стала Елена Бажева Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на должность исполняющего обязанности председателя городского суда была назначена Елена Бажева. Об этом URA.RU сообщили в Ноябрьском городском суде.

«На данный момент исполняет обязанности И.О. председателя Ноябрьского городского суда, заместитель председателя суда Бажева Елена Владимировна», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин назначил Владимира Куреца судьей суда ЯНАО. До этого он занимал пост исполняющего обязанности председателя Ноябрьского городского суда. Елена Бажева до этого занимала пост заместителя председателя суда. Также она планировала подать в отставку из-за затянувшегося конфликта в Ноябрьском городском суде.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на должность исполняющего обязанности председателя городского суда была назначена Елена Бажева. Об этом URA.RU сообщили в Ноябрьском городском суде. «На данный момент исполняет обязанности И.О. председателя Ноябрьского городского суда, заместитель председателя суда Бажева Елена Владимировна», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин назначил Владимира Куреца судьей суда ЯНАО. До этого он занимал пост исполняющего обязанности председателя Ноябрьского городского суда. Елена Бажева до этого занимала пост заместителя председателя суда. Также она планировала подать в отставку из-за затянувшегося конфликта в Ноябрьском городском суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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