Путин назначил новых судей в ХМАО И ЯНАО. Список

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Суд над Александром Ковальчиком. Екатеринбург, судья, табличка
В ХМАО и ЯНАО было назначено 5 судей Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в органы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Эта информация появилась на сайте официальной правовой информации.

«Указ о назначении судей федеральных судов был подписан 10 июня. В ХМАО и ЯНАО было назначено 5 судей», — уточняется на сайте правовой информации.

  • Заместитель председателя арбитражного суда ХМАО — Владимир Худяев
  • Судьи суда ЯНАО — Светлана Байкина
  • Марина Козлова
  • Владимир Курец
  • Судья Нижневартовского городского суда — Игорь Сак

Ранее, глава государства назначил председателем Нефтеюганского суда Александра Белова. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. В суды Сургута и Мегиона назначены Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в органы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Эта информация появилась на сайте официальной правовой информации. «Указ о назначении судей федеральных судов был подписан 10 июня. В ХМАО и ЯНАО было назначено 5 судей», — уточняется на сайте правовой информации. Ранее, глава государства назначил председателем Нефтеюганского суда Александра Белова. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. В суды Сургута и Мегиона назначены Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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