В ХМАО и ЯНАО было назначено 5 судей
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в органы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Эта информация появилась на сайте официальной правовой информации.
«Указ о назначении судей федеральных судов был подписан 10 июня. В ХМАО и ЯНАО было назначено 5 судей», — уточняется на сайте правовой информации.
- Заместитель председателя арбитражного суда ХМАО — Владимир Худяев
- Судьи суда ЯНАО — Светлана Байкина
- Марина Козлова
- Владимир Курец
- Судья Нижневартовского городского суда — Игорь Сак
Ранее, глава государства назначил председателем Нефтеюганского суда Александра Белова. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. В суды Сургута и Мегиона назначены Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.
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