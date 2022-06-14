Власти Сургута избавляются от муниципальной аптеки из-за убытков

Глава Сургута поддержал инициативу о ликвидации аптеки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте собираются ликвидировать центральную аптеку из-за убытков. За время деятельности муниципальное предприятие накопило около семи миллионов долгов. Вопрос о ликвидации предприятия поднял председатель Сургутской городской думы Максим Слепов на заседании оперативного штаба города по вопросам комплексного подхода реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и повышению эффективности использования муниципального имущества.

«Она изначально не была бизнес-структурой. В том виде, в котором она сегодня существует, аптека не нужна даже окружному департаменту здравоохранения. Центральная аптека никогда не будет эффективна и не сможет себя содержать», — сообщил Слепов.

Вопрос с центральной аптекой в Сургуте обсуждается уже несколько лет. Три года назад ее переселили из здания на центральной улице города, которое потом продали. Часть денег собирались пустить на покрытие долга аптеки. Уже тогда поднимался вопрос о продаже фармпредприятия, но жителям удалось отстоять аптеку, и она осталась муниципальной. Сейчас же высказываются сомнения, что убыточный объект вообще удастся продать, и поэтому ее лучше ликвидировать. «Я предварительно разговаривал с представителями фармбизнеса, желающие ее приобрести вряд ли появятся», — заявил Слепов.

Глава Сургута Андрей Филатов поддержал слова председателя городской думы о ликвидации аптеки, но попросил все сделать в рамках закона. Перед ликвидацией аптеку попытаются все-таки продать. «Вы правильно мыслите, но мы обязаны пройти ряд процедур. По процедуре пройдем и, скорей всего, придем к решению о ликвидации, но только через общественное предложение и попытку найти собственника», — добавил Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута продали скандальный актив в центре города за 84 млн рублей. Речь идет о продаже здания Центральной аптеки Сургута на проспекте Ленина.

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