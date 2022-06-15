Аналитик: цены на вторичку в Екатеринбурге начинают снижаться

По мнению эксперта, в ближайшее время обвала на рынке вторичного жилья не предвидится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время цены на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга начнут корректироваться, однако резкого обвала стоимости квартир не предвидится. Об этом URA.RU рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«Сейчас нет возможности повышения цен из-за низкой активности покупателей. При этом, учитывая динамику за последний месяц, вторичный рынок в регионе стабилизировался. Объем предложения быстро растет, а вот спрос на низком уровне, из-за чего продавцы постепенно снижают цены», — рассказал Хорьков.

По мнению аналитика, обвала в ближайшее время не будет, однако допускается постепенный процесс снижения цен до разумных цифр. «Пока для приобретения жилья условия не самые лучшие. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, покупатели стали более осторожными и принимают решение не так быстро», — подытожил он.

В конце апреля Хорьков рассказал URA.RU, что вторичный рынок недвижимости Екатеринбурга пополнится новыми предложениями из-за того, что многие продавцы вернут на продажу квартиры, которые убирали вследствие экономической нестабильности. Из-за переизбытка предложения на рынке треть продавцов снизили цены на свои объекты.