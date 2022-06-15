В Кремле назвали условия для общения с Америкой и Европой

Принципы общения с Западом поменяются, заявил пресс-секретарь Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

России все равно придется общаться с западным миром. Однако общение должно происходить на принципах взаимного уважения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Так он ответил на вопрос, возможен ли возврат к «духу Женевы 2021 года» в отношениях США и России. Тогда в Швейцарии состоялись очные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Возможно ли возвращение к духу Женевы? Когда-то были такие надежды. Но вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам», — заявил Песков.

По его словам, в будущем России все равно придется общаться с США и Европой. «Но это будет совсем другой режим общения. Это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости и безопасности, с учетом взаимных обеспокоенности и взаимной выгоды». Песков подчеркнул, что «это тема не ближней перспективы».