Суд досрочно выпустил фотографа-убийцу Лошагина из колонии

Дмитрий Лошагин находится за решеткой с 2015 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Фотограф-убийца Лошагин пытается выйти на свободу

Чкаловский суд Екатеринбурга одобрил запрос фотографа Дмитрия Лошагина на условно-досрочном освобождении (УДО). Такое решение было принято на заседании 15 июня, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания на срок 1 год 6 месяцев 16 дней. Судебный акт не вступил в законную силу», — говорится в сообщении. Похожее решение суд уже принимал — в августе 2021-го. Но тогда оно было успешно обжаловано прокуратурой.

Уголовное преследование Лошагина началось в 2013 году, когда его задержали по подозрению в убийстве своей супруги, фотомодели Юлии Прокопьевой. Следствие считало, что именно он 22 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Прокопьевой множественные удары, после чего свернул ей шею, а затем вывез тело в лес и поджег его. Однако в сентябре 2014-го Октябрьский суд Екатеринбурга оправдал Лошагина. В 2015 году суд пересмотрел это решение и приговорил фотографа к 10 годам колонии. В том же году Свердловский областной суд снизил срок наказания на два месяца. В декабре 2020-го Чкаловский суд смягчил приговор для Лошагина, заменив неотбытую часть наказания на ограничение свободы на три года и 25 дней. Но в феврале 2021 данное решение было отменено облсудом.

Лошагин отбывает наказание в ИК №10 в Екатеринбурге. Туда его перевели из ИК №54 в Новой Ляле.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам