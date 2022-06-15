Прокуратура пытается сорвать освобождение Лошагина из тюрьмы

Против освобождения Дмитрия Лошагина и ФСИН Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская прокуратура выступила против досрочного освобождения фотографа Дмитрия Лошагина из колонии, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Такую же позицию во время заседания в Чкаловском суде Екатеринбурга выразила администрация ИК №10, где Лошагин отбывает наказание за убийство.

«Помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в судебном заседании с учетом изученных материалов личного дела осужденного возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина [об УДО], поскольку вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим. <…> Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства», — отметили в прокуратуре.

При этом суд встал на сторону заключенного. «Судебный акт не вступил в законную силу. Прокуратура в течение предусмотренных законом десяти дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», — добавили в прокуратуре. Подобное уже происходило в прошлом году, когда Чкаловский суд удовлетворял просьбу Лошагина об УДО, но прокуратура затем успешно обжаловала решение.

В 2013 году Дмитрия Лошагина задержали по подозрению в убийстве своей супруги, фотомодели Юлии Прокопьевой. В сентябре 2014-го Октябрьский суд Екатеринбурга оправдал Лошагина. В 2015 году суд пересмотрел это решение и приговорил фотографа к 10 годам колонии. В том же году Свердловский областной суд снизил срок наказания на два месяца. В декабре 2020-го Чкаловский суд смягчил приговор для Лошагина, заменив неотбытую часть наказания на ограничение свободы на три года и 25 дней. Но в феврале 2021 данное решение было отменено облсудом.

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