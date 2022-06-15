В екатеринбургской библиотеке разрешат шуметь

24 июня в «Ночь музыки» появится музыкальная сцена с электроникой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В рамках музыкального фестиваля «Ночь музыки», который пройдет 24 июня в Екатеринбурге, в библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) разместится площадка, на которой будет звучать электроника. Об этом рассказала пресс-служба Ural Music Night.

«24 июня на Ural Music Night в библиотечном центре „Екатеринбург“ на Мамина-Сибиряка, 193 разместится сцена „ЭЛЕКТРОБИБИЛОТЕКА“, где посреди книжных полок три часа подряд будет играть электроника», — сообщают организаторы мероприятия. Также с 21 по 24 июня на фестивале пройдет проект «ЭЛЕКТРОНЕДЕЛЯ», где музыканты смогут послушать тематические лекции.

Так 21 июня в 19.00 в БЦЕ пройдет лекция «Электронная музыка в России: от катушки до стриминга», которую прочтет музыкант Тимофей Чаплюк. 22 июня в Доме Метенкова в это же время пройдет лекция «Примечательные релизы уральских лейблов» с прослушиванием кассет лейбла «Фактура». Спикером станет Артем Дульцев. 23 июня в 19.00 в БЦЕ состоится показ фильма «Модуляции: звук в электронной музыке».

Помимо этого, музыкальные сцены расположатся у стадиона «Екатеринбург Арена», в музеях андеграунда и истории Екатеринбурга, во дворах ГЦСИ, Информационно-туристической службы и Пушкина, 4, в барах Choclo, «Нельсон Совин», «Самоцвет», «Салют» и «Накурилы», в клубах GIZA и «КУБ», в ресторане Pumpula и в магазинах «ЖизньМарт».

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. В качестве главных хэдлайнеров мероприятия заявлены певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, исполнительница Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», группы «Свидание», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина. Помимо известных артистов в рамках UMN выступят заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, юношеские рок-группы, пройдет пленэр и казачья выставка. На следующий день, 25 июня, состоится музыкальная конференция «Ночь музыки».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам