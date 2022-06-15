В Кремле объяснили, что Россию связывает с талибами*

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россию связывает с талибами Фото:

Налаживание контактов с представителями движения «Талибан»* связано с решением гуманитарных вопросов. Речь о признании талибов не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«В настоящий момент речи об этом [о признании] не идет. Давать прогнозы [когда это случится] бесполезно. В Афганистане существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в такие контакты с представителями талибов», — пояснил Песков.

Делегация талибов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 18 июня. Новые власти Афганистана пока не признаны ни на международном, ни на российском уровне.

*Талибан признан в России террористической организацией и запрещен

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Налаживание контактов с представителями движения «Талибан»* связано с решением гуманитарных вопросов. Речь о признании талибов не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В настоящий момент речи об этом [о признании] не идет. Давать прогнозы [когда это случится] бесполезно. В Афганистане существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в такие контакты с представителями талибов», — пояснил Песков. Делегация талибов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 18 июня. Новые власти Афганистана пока не признаны ни на международном, ни на российском уровне. *Талибан признан в России террористической организацией и запрещен
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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