В Кремле объяснили, что Россию связывает с талибами*

15 июня 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россию связывает с талибами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Налаживание контактов с представителями движения «Талибан»* связано с решением гуманитарных вопросов. Речь о признании талибов не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В настоящий момент речи об этом [о признании] не идет. Давать прогнозы [когда это случится] бесполезно. В Афганистане существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в такие контакты с представителями талибов», — пояснил Песков. Делегация талибов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 18 июня. Новые власти Афганистана пока не признаны ни на международном, ни на российском уровне. *Талибан признан в России террористической организацией и запрещен Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Налаживание контактов с представителями движения «Талибан»* связано с решением гуманитарных вопросов. Речь о признании талибов не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В настоящий момент речи об этом [о признании] не идет. Давать прогнозы [когда это случится] бесполезно. В Афганистане существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в такие контакты с представителями талибов», — пояснил Песков. Делегация талибов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 18 июня. Новые власти Афганистана пока не признаны ни на международном, ни на российском уровне. *Талибан признан в России террористической организацией и запрещен