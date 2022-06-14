14 июня 2022

В Челябинскую область привезли тонны зараженных фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, абрикосы
В нескольких партиях фруктов обнаружены вредители Фото:

В Челябинскую область привезли две партии зараженных нектаринов и абрикосов общим весом более четырех тонн. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора, после процедуры обеззараживания фрукты пойдут в продажу.

«При ввозе продукции в Россию из Узбекистана в одной партии абрикосов обнаружена персиковая плодожорка. Вес партии составил больше тонны. В партии нектаринов весом три тонны выявили восточную плодожорку», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что обе партии будут разрешены к реализации только после обеззараживания. Цель проведения обеззараживания — уничтожение карантинных насекомых и предотвращение возможного распространения карантинных видов плодожорок на территории Челябинской области.

Ранее в регионе за неделю выявили 134 тонны зараженных помидоров и фруктов. 95 тонн такой продукции разрешили выпускать в продажу.

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В Челябинскую область привезли две партии зараженных нектаринов и абрикосов общим весом более четырех тонн. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора, после процедуры обеззараживания фрукты пойдут в продажу. «При ввозе продукции в Россию из Узбекистана в одной партии абрикосов обнаружена персиковая плодожорка. Вес партии составил больше тонны. В партии нектаринов весом три тонны выявили восточную плодожорку», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В ведомстве пояснили, что обе партии будут разрешены к реализации только после обеззараживания. Цель проведения обеззараживания — уничтожение карантинных насекомых и предотвращение возможного распространения карантинных видов плодожорок на территории Челябинской области. Ранее в регионе за неделю выявили 134 тонны зараженных помидоров и фруктов. 95 тонн такой продукции разрешили выпускать в продажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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