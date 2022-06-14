В Челябинскую область привезли тонны зараженных фруктов

В нескольких партиях фруктов обнаружены вредители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинскую область привезли две партии зараженных нектаринов и абрикосов общим весом более четырех тонн. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора, после процедуры обеззараживания фрукты пойдут в продажу.

«При ввозе продукции в Россию из Узбекистана в одной партии абрикосов обнаружена персиковая плодожорка. Вес партии составил больше тонны. В партии нектаринов весом три тонны выявили восточную плодожорку», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что обе партии будут разрешены к реализации только после обеззараживания. Цель проведения обеззараживания — уничтожение карантинных насекомых и предотвращение возможного распространения карантинных видов плодожорок на территории Челябинской области.

Ранее в регионе за неделю выявили 134 тонны зараженных помидоров и фруктов. 95 тонн такой продукции разрешили выпускать в продажу.