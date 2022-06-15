Столтенберг заявил о расширении НАТО в Восточной Европе

15 июня 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг рассказал о расширении присутствия альянса Фото: Bundesregierung\Bergmann Военно-политический блок НАТО расширит присутствие в странах Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Североатлантический альянс также распределит армии стран-участниц НАТО для действий на территории конкретных государств на восточном фланге, уточнил Столтенберг. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте организации. Россия не раз просила у НАТО гарантий о нерасширении альянса на восток. Страны НАТО размещали оружие на Украине и в данный момент поставляют вооружение киевскому режиму. Экс-командующий ВС НАТО Уэсли Кларк призвал вмешаться в боевые действия на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Военно-политический блок НАТО расширит присутствие в странах Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Североатлантический альянс также распределит армии стран-участниц НАТО для действий на территории конкретных государств на восточном фланге, уточнил Столтенберг. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте организации. Россия не раз просила у НАТО гарантий о нерасширении альянса на восток. Страны НАТО размещали оружие на Украине и в данный момент поставляют вооружение киевскому режиму. Экс-командующий ВС НАТО Уэсли Кларк призвал вмешаться в боевые действия на Украине, пишет «Национальная служба новостей».