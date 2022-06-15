Столтенберг заявил о расширении НАТО в Восточной Европе

Военно-политический блок НАТО расширит присутствие в странах Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Североатлантический альянс также распределит армии стран-участниц НАТО для действий на территории конкретных государств на восточном фланге, уточнил Столтенберг. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте организации.
Россия не раз просила у НАТО гарантий о нерасширении альянса на восток. Страны НАТО размещали оружие на Украине и в данный момент поставляют вооружение киевскому режиму. Экс-командующий ВС НАТО Уэсли Кларк призвал вмешаться в боевые действия на Украине, пишет «Национальная служба новостей».
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