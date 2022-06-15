«Газпром» сократил поставки газа в Италию

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Таблички на здании Администрации губернатора. Пермь, газпром, газпроммежрегионгаз пермь
Итальянская энергокомпания сообщила о сокращении поставок «Газпрома» Фото:

Российский «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергетическую компанию Eni. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Eni подтверждает, что „Газпром“ сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni продолжает следить за ситуацией», — сказал пресс-секретарь в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации.

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Российский «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергетическую компанию Eni. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Eni подтверждает, что „Газпром“ сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni продолжает следить за ситуацией», — сказал пресс-секретарь в разговоре с ТАСС. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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