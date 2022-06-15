«Газпром» сократил поставки газа в Италию

15 июня 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Итальянская энергокомпания сообщила о сокращении поставок «Газпрома» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Российский «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергетическую компанию Eni. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Eni подтверждает, что „Газпром“ сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni продолжает следить за ситуацией», — сказал пресс-секретарь в разговоре с ТАСС. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российский «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергетическую компанию Eni. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Eni подтверждает, что „Газпром“ сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni продолжает следить за ситуацией», — сказал пресс-секретарь в разговоре с ТАСС. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации.