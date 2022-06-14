Собаки выбирают корм ChepfaDog, так как он полностью состоит из натуральных ингредиентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Птицефабрика «Челябинская» наращивает объемы производства корма для собак ChepfaDog. Планируется открытие нового цеха, производственных мощностей которого хватит на выпуск 700 тонн в месяц. В планах расширение линейки товара и выпуск корма для кошек, сообщил URA.RU гендиректор предприятия Евгений Наруков.

«Заходя в проект по производству кормов для домашних животных мы не урезаем свои масштабы и амбиции. Сейчас завод, который мы построили, рассчитан на мощность 100 тонн корма в месяц. После того, как мы будем видеть, что подходим к полной загрузке этих мощностей, на заводе будет смонтирована вторая линии, мощность которой ровняется 200 тонн в месяц. Итоговая мощность предприятия составит 300 тонн корма в месяц», — рассказал URA.RU Наруков.

Директор добавил, что в будущем, когда компания выйдет на полную загрузку двух своих производственных линий, то есть сможет произвести и продать 300 тонн собачьего корма в месяц, планируется в новом здании открыть еще одно производство, которое будет давать еще 700 тонн корма. Таким образом с двух производств за месяц компания получит 1 тысячу тонн корма.

Помимо повышения объемов производства, в компании работают над расширением ассортимента. В новом здании планируется начать производить корм для кошек. Как признался Наруков, они постараются вложить качество в продукт, а не в упаковку от него.

Корм, произведенный птицефабрикой, призван заменить продукцию Pedigree, Whiskas и Royal Canin. Корм производят исключительно из натуральных ингредиентов без добавления ароматизаторов.

Программа по импортозамещению ушедших с российского рынка товаров зарубежных производителей после введения антироссийских санкций позволила отечественным производителям найти своих клиентов. Российские компании заняли нишу на рынке, и начали развиваться.

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