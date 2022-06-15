Рашкина лишили важного поста в КПРФ

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, кпрф, рашкин валерий, митинг, протест, ккоммунисты
Рашкин получил другую должность Фото:
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Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Валерий Рашкин лишился поста главы московского отделения КПРФ. Об этом сообщили в пресс-службе думской фракции КПРФ.

«Рашкин снят с поста главы московского отделения КПРФ. Столичный горком возглавит [лидер фракции коммунистов в Мосгордуме] Николай Зубрилин», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе. Рашкин назначен советником Центрального комитета КПРФ.

Ранее СМИ сообщили, что в ЦК КПРФ намерены заменить первого секретаря московского горкома партии. Рашкин занимает этот пост с 2010 года.

В мае Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Рашкина, пишет RT. Такое решение было принято после вступления в силу обвинительного приговора в отношении коммуниста. Рашкин приговорен судом к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте, передает портал «Дни.ру».

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Валерий Рашкин лишился поста главы московского отделения КПРФ. Об этом сообщили в пресс-службе думской фракции КПРФ. «Рашкин снят с поста главы московского отделения КПРФ. Столичный горком возглавит [лидер фракции коммунистов в Мосгордуме] Николай Зубрилин», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе. Рашкин назначен советником Центрального комитета КПРФ. Ранее СМИ сообщили, что в ЦК КПРФ намерены заменить первого секретаря московского горкома партии. Рашкин занимает этот пост с 2010 года. В мае Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Рашкина, пишет RT. Такое решение было принято после вступления в силу обвинительного приговора в отношении коммуниста. Рашкин приговорен судом к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте, передает портал «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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