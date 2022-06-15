Рашкина лишили важного поста в КПРФ

Рашкин получил другую должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Валерий Рашкин лишился поста главы московского отделения КПРФ. Об этом сообщили в пресс-службе думской фракции КПРФ.

«Рашкин снят с поста главы московского отделения КПРФ. Столичный горком возглавит [лидер фракции коммунистов в Мосгордуме] Николай Зубрилин», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе. Рашкин назначен советником Центрального комитета КПРФ.

Ранее СМИ сообщили, что в ЦК КПРФ намерены заменить первого секретаря московского горкома партии. Рашкин занимает этот пост с 2010 года.

В мае Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Рашкина, пишет RT. Такое решение было принято после вступления в силу обвинительного приговора в отношении коммуниста. Рашкин приговорен судом к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте, передает портал «Дни.ру».