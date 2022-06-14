«Ведомости»: КПРФ собирается отправить Рашкина в отставку

15 июня 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Валерий Рашкин может передать свои полномочия в московском горкоме КПРФ Николаю Зубрилину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте Центральный комитет КПРФ намерен поднять вопрос о замене первого секретаря московского горкома партии, которым с 2010 года является Валерий Рашкин. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к руководству КПРФ. «Утром [15 июня] планируется жесткое заседание президиума ЦК. Конечно, если Рашкин добровольно не напишет заявление о сложении своих полномочий», — рассказал собеседник издания. По словам источника, Рашкина может сменить лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Он понятен руководству партии», — объяснил он Кроме того, собеседник отметил, что 15 июня президиум ЦК КПРФ может передать Зубрилину мандат депутата Госдумы РФ, которого ранее лишился Рашкин. Отмечается, что Зубрилин имеет право попасть в парламент, так как он баллотировался в 2021 году в составе московской региональной группы. Скандал с экс-членом КПРФ начался с того, что в 2021 году он был пойман на браконьерстве, пишут «Дни.ру». В машине, в которой находился Рашкин, был обнаружен убитый лось. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Свою вину в суде Рашкин признал и получил приговор — 3 года условно. Его также лишили депутатской неприкосновенности. В КПРФ раскрыли имена кандидатов на мандат Рашкина в Госдуме. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Центральный комитет КПРФ намерен поднять вопрос о замене первого секретаря московского горкома партии, которым с 2010 года является Валерий Рашкин. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к руководству КПРФ. «Утром [15 июня] планируется жесткое заседание президиума ЦК. Конечно, если Рашкин добровольно не напишет заявление о сложении своих полномочий», — рассказал собеседник издания. По словам источника, Рашкина может сменить лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Он понятен руководству партии», — объяснил он Кроме того, собеседник отметил, что 15 июня президиум ЦК КПРФ может передать Зубрилину мандат депутата Госдумы РФ, которого ранее лишился Рашкин. Отмечается, что Зубрилин имеет право попасть в парламент, так как он баллотировался в 2021 году в составе московской региональной группы. Скандал с экс-членом КПРФ начался с того, что в 2021 году он был пойман на браконьерстве, пишут «Дни.ру». В машине, в которой находился Рашкин, был обнаружен убитый лось. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Свою вину в суде Рашкин признал и получил приговор — 3 года условно. Его также лишили депутатской неприкосновенности. В КПРФ раскрыли имена кандидатов на мандат Рашкина в Госдуме.