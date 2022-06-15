Путин отметил заслуги директора лесхоза в Пермском крае

Геннадию Овчинникову присвоено звание заслуженного лесовода РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директору лесхоза в Чайковском Геннадию Овчинникову присвоено звание заслуженного лесовода России. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный лесовод РФ“ Овчинникову Геннадию Николаевичу — директору ГБУ Пермского края „Чайковский лесхоз“», — говорится в документе. Геннадий Овчинников работает в лесной отрасли более 40 лет. Последние 14 лет он руководит лесхозом, отмечается на сайте издания «Частный интерес».

Ранее Путин отметил заслуги врача-ортопеда Пермской краевой детской клинической больницы Николая Белокрылова. Ему было присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Также глава государства наградил орденом «Заслуженный географ России» сотрудника Пермского государственного университета Николая Назарова.