Жители гадают, кто является организатором салюта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тугулыма (Свердловская область) устроили салют в честь попавшего за решетку экс-мэра ТГО Сергея Селиванова. Об этом URA.RU сообщил житель Тугулыма, пожелавший сохранить анонимность. Селиванова признали виновным в получении крупных взяток.

«В честь приговора экс-главе Селиванову устраивался праздничный салют. Фейерверк состоялся около здания администрации, на площади 50 лет победы», — рассказал житель Тугулыма. Он отметил, что мероприятие назвали «салютом справедливости».

Среди жителей ходят слухи, что празднование устроила администрация города. «У жителей района появились вопросы, за чей счет фуршет и фейерверк. У них праздник, а жители как в средневековье живут. Ни воды, не дорог», — поделился тугулымец.

Нынешний глава администрации Николай Черепанов опроверг эти слухи. Он отметил, что сам лично это праздником не считает, а к уголовному делу Селиванова относится нейтрально. «Я, если честно, не вижу смысла это устраивать. Что это за мероприятие вообще такое? Мы на День России не смогли себе позволить потратить бюджетные деньги на салют, только в День Победы мы его устраивали», — рассказал Черепанов корреспонденту URA.RU.

Ранее Талицкий районный суд вынес приговор Селиванову, которого признали виновным в получении крупных взяток. Экс-мэру назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. «Суд назначил наказание восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 19,4 млн рублей. Также мужчину лишили права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных функций на срок 7 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердлосвкой области.

Скрин: житель Тугулыма

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