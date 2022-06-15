Германия возмутилась сокращением поставок газа из России

Роберт Хабек считает, что принятое решение «Газпрома» сократить потоки газа по газопроводу «Северный поток» не связано с техническими проблемами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Германия назвала недавнее сокращение поставок российского газа «политически мотивированным». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова Министра экономики Германии Роберта Хабека. Эту оценку также разделяет канцлер Германии Олаф Шольц, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

Министр считает, что принятое решение ПАО «Газпром» сократить потоки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» на 40% не связано с техническими проблемами. «У меня сложилось впечатление, что произошедшее вчера связано с политическим решением, которое нельзя оправдать с технической точки зрения», — заявил Хабек журналистам в ходе пресс-конференции в Берлине.

«Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе», — сказал Хебештрайт. Так он отметил на вопрос о том, разделяет ли глава правительства данную оценку.

По словам представителя итальянской энергетической компании Eni SpA, после сокращения поставок газа по «Северному потоку», «Газпром» в среду также уменьшил потоки в Италию. Сокращение составило около 15%.

Ранее URA.RU писало, что в связи выявленными техническими неисправностями двигателей, а также задержек в работе немецкой компании Siemens, которой передали на ремонт часть оборудования, в том числе и газоперекачивающие агрегаты, «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Об этом сообщили в официальном telegram-канале Газпрома.

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