Пермяков предупредили об опасных порывах ветра

В Прикамье 16 июня ожидают сильные ветра и грозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае 16 июня ожидаются грозы и сильные порывы ветра — до 20 м/с. В ГУ МЧС России по Пермскому краю дали рекомендации, как обезопасить себя при такой погоде.

«Если сильный ветер застал вас на улице, то нужно укрыться в подъезде или другом прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках транспорта, около рекламных щитов, под деревьями», — предупредили в МЧС.

В ведомстве также напомнили, что во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Она опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае необходимо отключить в квартире бытовые электроприборы, закрыть окна и не касаться водопроводных кранов и труб. Находясь на улице, нельзя прятаться под деревьями, прекратить купаться и отойти подальше от водоема, мобильный телефон лучше отключить.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми из-за жары, которая установилась на несколько дней, приходится охлаждать дороги. Дорожники начали поливать асфальт водой.