Пермяков предупредили об опасных порывах ветра

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
В Прикамье 16 июня ожидают сильные ветра и грозы Фото:

В Пермском крае 16 июня ожидаются грозы и сильные порывы ветра — до 20 м/с. В ГУ МЧС России по Пермскому краю дали рекомендации, как обезопасить себя при такой погоде.

«Если сильный ветер застал вас на улице, то нужно укрыться в подъезде или другом прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках транспорта, около рекламных щитов, под деревьями», — предупредили в МЧС.

В ведомстве также напомнили, что во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Она опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае необходимо отключить в квартире бытовые электроприборы, закрыть окна и не касаться водопроводных кранов и труб. Находясь на улице, нельзя прятаться под деревьями, прекратить купаться и отойти подальше от водоема, мобильный телефон лучше отключить.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми из-за жары, которая установилась на несколько дней, приходится охлаждать дороги. Дорожники начали поливать асфальт водой.

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В Пермском крае 16 июня ожидаются грозы и сильные порывы ветра — до 20 м/с. В ГУ МЧС России по Пермскому краю дали рекомендации, как обезопасить себя при такой погоде. «Если сильный ветер застал вас на улице, то нужно укрыться в подъезде или другом прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках транспорта, около рекламных щитов, под деревьями», — предупредили в МЧС. В ведомстве также напомнили, что во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Она опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае необходимо отключить в квартире бытовые электроприборы, закрыть окна и не касаться водопроводных кранов и труб. Находясь на улице, нельзя прятаться под деревьями, прекратить купаться и отойти подальше от водоема, мобильный телефон лучше отключить. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми из-за жары, которая установилась на несколько дней, приходится охлаждать дороги. Дорожники начали поливать асфальт водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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