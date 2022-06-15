На крышу ЖК «Форум сити» поднялось 100 музыкантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский филармонический оркестр поднялся на высоту выше 55 метров в ЖК «Форум Сити», чтобы исполнить «Музыкальный момент» Франца Шуберта. Мероприятие прошло в преддверии старта музыкального фестиваля классической музыки «Безумные дни», который пройдет с 1 по 3 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщил URA.RU руководитель оркестра Евгений Марков.

«Опыт интересный и совсем необычный для классической музыки, потому что это крыша высотного здания и здесь не приспособлено ничего для звучания классической музыки, но музыкантам было весело», — рассказал Марков. Всего на крышу ЖК «Форум Сити» поднялось 100 музыкантов.

Также Марков отметил, что главная сложность выступления на высоте заключалась в том, что звук на открытой площадке растворяется и звучит не так, как в зале филармонии. Но добавил, что подобное выступление в формате open-air на крыше помогло испытать оркестру новые ощущения и презентовать музыкантов слушателям перед предстоящим фестивалем.

Мероприятие прошло в закрытом формате в преддверии старта музыкального фестиваля «Безумные дни». Темой этого года стали произведения композиторов-романтиков — Франца Шуберта, Роберта Шумана, Ференца Листа и Феликса Мендельсона. Планируется, что в рамках фестиваля выступят более 500 музыкантов, добавятся ночные органные концерты в филармонии и новая площадка под открытым небом — «Сад Вайнера», куда смогут прийти до 1600 человек. Также фестиваль выйдет за пределы Екатеринбурга — один из концертных дней пройдет в Первоуральске.

Музыкальный фестиваль «Безумные дни» является единственным в России марафоном классической музыки. Он пройдет с 1 по 3 июля 2022 года в Екатеринбурге. В его программе числится 100 концертов и восемь акустических залов. На концертах можно будет услышать самые разные жанры: традиционные классические произведения и классику в необычной обработке, сольных исполнителей, симфонические, камерные духовые и народные оркестры, этнический ансамбль, кроссовер-группы и Симфонический хор. Фестиваль «Безумные дни» проводится в столице Урала с 2015 года.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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