В Перми официально отдыхать у воды разрешили в четырех местах

В Перми стартовал пляжный сезон Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми открылся сезон массового отдыха у воды. К 15 июня все разрешенные места прошли комиссионную приемку. Их в этом году — четыре. Об этом сообщили в пресс-службы администрации Перми.

«В этом году в Перми доступны четыре организованных места отдыха у воды. Это правобережье реки Кама в Ленинском районе, Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе, остановочный пункт „КамГЭС“ в Орджоникидзевском районе и левый берег реки Сылва в поселке Новые Ляды», — сообщили в пресс-службе.

Подрядные организации подготовили пляжи к началу сезона: очистили территории, вывезли мусор, подрезали кустарники и скосили траву. Также отремонтировали и покрасили скамейки, урны, навесы, спортивные и игровые площадки. Каждый день на пляжах будут убираться и вывозить мусор.

Для обеспечения безопасности пермяков на дежурство вышли спасатели. В этом году на городских пляжах будут работать 75 спасателей. Особое внимание безопасности уделили на пляже в районе станции «КамГЭС». Здесь ограничили доступ на два пирса, выставили ограждения и предупредительные щиты. В мэрии также отметили, что в этом году еще одна традиционная точка отдыха у воды — в Кировском районе — будет недоступна для пермяков в связи с капитальным ремонтом набережной.

Ранее URA.RU публиковало список 11 опасных пляжах в Пермском крае. Жителей предупредили, что пробы воды не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

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