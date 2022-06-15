ВОЗ решила переименовать вирус оспы обезьян

Более чем 30 ученых из разных стран составили письмо, в котором призвали медицинское сообщество переименовать заболевание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Оспа обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время по просьбе ученых. Об этом заявил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», — сказал Гебрейесус.

Более чем 30 ученых из разных стран составили письмо, в котором призывали медицинское сообщество переименовать заболевание. Они считают текущее обозначение вируса неточным, напоминая, что ВОЗ рекомендует избегать реальных географических и иных названий в наименованиях болезней. По мнению инициаторов, смена названия поможет избежать дискриминации и стигматизации.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев в разговоре с URA.RU перечислил симптомы оспы обезьян, среди которых лихорадка, тошнота, рвота, головная боль и сыпь. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщал, что оспа обезьян может протекать тяжелее у детей по причине более слабого иммунитета.

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