Продюсер из Москвы рассказал, как сбежал от полиции Красноуфимска

Один из эпизодов фильма снимался в Красноуфимске Фото: кадр из фильма «Межсезонье»

Московский продюсер Максим Добромыслов, который работал над фильмом «Межсезонье», рассказал, как съемочная группа участвовала в разборках с полицией из Красноуфимска (Свердловская область). Об этом он сообщил на творческой встрече съемочной группы с екатеринбуржцами в Свердловской киностудии.

«У нас была классная история, когда мы снимали „Межсезонье“. Проезжали через прекрасный город Красноуфимск. И Саша [Хант — режиссер фильма] останавливается и говорит: „Центр города фантастический! Давайте сделаем так, что Land Rover проезжает по этой дороге… Перекрываем все“», — начал историю Добромыслов. По его словам, дороги для фильма действительно официально перекрыли, а затем начали съемки сцены, где водитель проезжает на Land Rover перед камерой.

Как рассказывает продюсер, внезапно по рации ему сообщают, что на перекрытую дорогу прорвалась полиция. «Я думаю: „Вот это администрация работает, полиция прорвалась“. А у нас машина купленная, без документов, с игровыми номерами — по сути, поддельными», — продолжает Добромыслов. Как заявил продюсер, он уехал в лес, где сменил номера машины. Тут его и застала информация, что всю съемочную группу «Межсезонья» схватила полиция.

«Я подхожу и говорю: „Ребята, а можно мне сделать один звонок?“. А мне давно совершенно случайно дали телефон очень большого человека в одном министерстве. Я беру телефон и говорю: „Алло, спасите“», — рассказывает продюсер «Межсезонья». После этого голос на том конце провода поинтересовался, какой номер у бортовой машины, а спустя время приехали люди, которые начали выяснять, откуда у Добромыслова такие связи. «Где вы нашли этот номер? Пожалуйста, никогда больше по нему не звоните. Делайте в этом городе, что хотите», — сказали представители ведомства и отпустили съемочную группу, завершил историю продюсер.

Ранее Свердловская киностудия анонсировала творческую встречу с режиссером Александром Хантом и съемочной группой фильма «Межсезонья», который снимался в Екатеринбурге. На встрече он рассказал, как пострадал от уральского художника Спартака, пытаясь пригласить его на съемки. В итоге художник все же принял участие в кинокартине.

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