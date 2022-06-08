В Екатеринбурге устроят творческую встречу с режиссером Хантом

Екатеринбуржцы смогут пообщаться с режиссером фильма «Межсезонье» Александром Хантом Фото: Анна Майорова © URA.RU

14 и 15 июня режиссер Александр Хант проведет мастер-класс для кинематографистов и актерский тренинг в Екатеринбурге. Об этом сообщает Свердловская киностудия, которая станет площадкой для встреч.

«Александр [Хант] проведет интерактивное занятие для актеров со множеством упражнений. Можно будет узнать и о специфике работы в кино: что режиссер хочет видеть на площадке», — говорится в сообщении киностудии. Встреча пройдет 14 июня.

На следующий день организаторы устроят творческую встречу с режиссером и съемочной группой фильма «Межсезонья», который снимался в Екатеринбурге при участии свердловского художника Спартака. «Вы узнаете, где и как снимался фильм, кто над ним работал и как самому создавать кино — даже без бюджета», — сообщает киностудия.

Оба мероприятия пройдут в большом павильоне на Свердловская киностудия, по адресу: Ленина, 50, корпус Ж. Вход на мастер-классы и тренинг по входному билету на фильм «Межсезонье». Начало встреч — 16.00

Ранее URA.RU сообщало, что 74-летний уральский татуированный художник и поэт Владимир Седаков, известный в творческих кругах под именем Спартак, снялся в фильме режиссера Александра Ханта «Межсезонье». Сам режиссер известен своей криминальной драмой «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».