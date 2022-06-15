Режиссер Хант рассказал, как на него напал свердловский художник

Режиссер Хант признался, что узнал о Спартаке от своего коллеги-художника Фото: URA.RU

Режиссер Александр Хант сообщил, как пострадал от 74-летнего свердловского татуированного художника Спартака, когда решил пригласить его для съемок в фильме «Межсезонье». Историю он рассказал на творческой встрече с екатеринбуржцами на Свердловской киностудии в Екатеринбурге.

«Наш художник Никита Евглевский поехал раньше в Екатеринбург, чтобы подготовить свои объекты. И когда мы приехали, он сказал: „Я только что побывал на выставке, там был такой человек…с козой. Вы должны с ним познакомиться“», — рассказывал Хант. После чего съемочная группа пришла к Спартаку, чтобы пригласить его на съемки, но он напал на режиссера и его команду. Однако после удалось найти общий язык, результатом чего стало участие свердловского художника в фильме «Межсезонье».

Ранее Свердловская киностудия анонсировала творческую встречу с режиссером Александром Хантом, который снял в Свердловской области фильм «Межсезонье» про 15-летних школьников из Пскова Дениса Муравьева и Катю Власову. По сюжету, они обстреляли полицейскую машину, и, не выходя из засады, совершили суицид. Также в съемках принял участие известный 74-летний уральский татуированный художник и поэт Спартак (настоящее имя Владимир Седаков).