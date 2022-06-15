Махонину указали на слабый пиар региона

Пермский край под руководством Махонина занял 10 место Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) составила рейтинг регионов SMART по данным за 2021 год. Это результат первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ таких, как инновации, антикризисная поддержка, развитие малого и среднего бизнеса, медиаактивность и другие. Пермский край в рейтинге занял 10 место. Аналитики выделили одну слабую сторону региона — низкая медиаактивность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АИРР.

«Пермский край входит в группу лидеров по трем ключевым направлениям: антикризисная политика, устойчивое развитие и экосистема поддержки создания хай-тек-бизнеса в регионе. Слабая сторона региона — низкая медиаактивность в области инвестиций и инноваций, включая проведение публичных мероприятий», — указано в рейтинге АИРР.

В ассоциации уточняют, что рейтинг создается для того, чтобы дать главам регионов РФ представление о сравнительном продвижении или отставании их регионов по ключевым показателям в условиях нестабильной экономической ситуации. Рейтинг построен на основе официальных статистических данных с целью уточнения необходимых антикризисных мер и принятия управленческих решений.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Новосибирская, Нижегородская области, Красноярский край, Самарская и Тюменская области.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержит пермских пчеловодов в условиях санкций. Такое решение губернатор принял в ходе рабочего визита в Ординский округ.

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