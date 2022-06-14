Махонин поддержал пермских пчеловодов в условиях санкций

Пчеловоды планируют расширить сбыт и увеличить производство в восемь раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пчеловоды из Ординского округа (Пермский край), организовавшие кооператив «Пермские пчелы», планируют увеличить объемы производства меда в восемь раз — до 100 тонн в год. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин готов оказать им поддержку. Потенциал фермеров он оценил во время рабочего визита в округ. Подробности сообщили на сайте краевого правительства.

«Несмотря на новые экономические условия, у сельских территорий большой потенциал. Подтверждение тому — компания „Пермские пчелы“. Несмотря на санкции, спрос на продукцию только растет, есть планы по расширению производства. Мы со своей стороны готовы оказывать необходимую помощь, в том числе со сбытом», — приводят слова губернатора в пресс-релизе.

Кооператив объединившихся пчеловодов «Пермские пчелы» находится в деревне Белое Озеро Ординского округа. Здесь работает завод по переработке меда, лаборатория с оборудованием для искусственного осеменения пчел. Также запущено производство по изготовлению полимерных ульев. Продукция предприятия поставляется в торговые сети Прикамья, а пчелопакеты, в которых перевозят насекомых на пасеки, отправляют и в другие регионы.

В планах предприятия — увеличить количество ульев до тысячи. Соответственно, в кооператив будут привлекать работников. Это позволит нарастить объемы производства меда с 12 до 100 тонн в год. Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам проработать возможность реализации продукции пчеловодов при поддержке проекта «Покупай Пермское». Губернатор также отметил, что важно продумать вопрос на законодательном уровне о бережном отношении к липам, так как это один из источников для сбора и образования меда.

Ранее URA.RU сообщало, что Махонин заявил о пользе западных санкций для России. Это возможности, которые позволят создать новые технологии, заводы и рабочие места. Западные страны увеличили санкционное давление на РФ из-за специальной операции на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Главной ее целью является прекращение геноцида на Донбассе со стороны Украины. Российские власти подчеркивали, что санкции бьют против самих стран, их установивших.

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