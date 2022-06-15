Евросоюз сделал новый шаг к отказу от российского газа

15 июня 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Израильский газ будет поставляться в ЕС через Египет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Евросоюз начнет закупать газ из Израиля через Египет. Трехсторонний меморандум подписан в Каире. «Три стороны будут вместе работать над стабильными поставками природного газа таким образом, чтобы это основывалось на рыночных ценах. Природный газ из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья будет поставляться в Европу через экспортную инфраструктуру СПГ Египта», — сообщается на сайте Евросоюза. Египет станет важным партнером по отказу от российского топлива, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с президентом Египта Эль-Сиси. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что пока не существует замены. Даже Израиль, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, не сможет восполнить объемы, поставляемые Россией, передает «Национальная служба новостей». При этом на рынке нефти дела обстоят проще, заявлял в мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Европейский юрист по природному газу Леон Избицкий предупредил, что в случае отказа от российского газа Европу ждет тяжелая зима. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз начнет закупать газ из Израиля через Египет. Трехсторонний меморандум подписан в Каире. «Три стороны будут вместе работать над стабильными поставками природного газа таким образом, чтобы это основывалось на рыночных ценах. Природный газ из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья будет поставляться в Европу через экспортную инфраструктуру СПГ Египта», — сообщается на сайте Евросоюза. Египет станет важным партнером по отказу от российского топлива, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с президентом Египта Эль-Сиси. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что пока не существует замены. Даже Израиль, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, не сможет восполнить объемы, поставляемые Россией, передает «Национальная служба новостей». При этом на рынке нефти дела обстоят проще, заявлял в мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Европейский юрист по природному газу Леон Избицкий предупредил, что в случае отказа от российского газа Европу ждет тяжелая зима.