В США повысили базовую процентную ставку впервые с 1994 года

15 июня 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

ФРС США впервые с 1994 года подняла базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции главного банка страны повысила, впервые с 1994 года, базовую процентную ставку на 1,5-1,75% годовых, то есть сразу на 75 базисных пунктов. Это следует из сообщения на официальном сайте американского регулятора. «Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — сказано в сообщении регулятора. Вместе с тем ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году с 2,8% до 1,7%. А также увеличила прогноз по уровню безработицы в 2022 году в США с 3,5% до 3,7%. Ранее сообщалось, что ужесточение экономической политики США и изменение курса Федеральной резервной системы (ФРС) страны грозит миру повторением кризиса 2014 года, который в том числе коснется и Россию. Об этом заявил экономист Денис Ракша. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции главного банка страны повысила, впервые с 1994 года, базовую процентную ставку на 1,5-1,75% годовых, то есть сразу на 75 базисных пунктов. Это следует из сообщения на официальном сайте американского регулятора. «Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — сказано в сообщении регулятора. Вместе с тем ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году с 2,8% до 1,7%. А также увеличила прогноз по уровню безработицы в 2022 году в США с 3,5% до 3,7%. Ранее сообщалось, что ужесточение экономической политики США и изменение курса Федеральной резервной системы (ФРС) страны грозит миру повторением кризиса 2014 года, который в том числе коснется и Россию. Об этом заявил экономист Денис Ракша.