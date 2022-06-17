Молодой пермяк угнал машину деда и врезался в забор

Мужчина заявил в полиции, что внук угнал принадлежащий ему автомобиль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодой человек, проживающий в деревне Бобки (Пермский край), похитил машину у своего деда, но поездка завершилась ДТП. В апреле текущего года в полицию обратился 65-летний пострадавший.

«Мужчина заявил, что внук угнал принадлежащий ему автомобиль LADA XRAY, который был припаркован во дворе его дома. Дождавшись, когда дед уснет, внук взял ключи и отправился кататься по дорогам деревни. Не справившись с управлением, молодой человек, съехал с проезжей части в канаву, где столкнулся с забором», — рассказали URA.RU в пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Транспортное средство было обнаружено в кювете возле дороги. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

О массовом ДТП в Добрянке URA.RU писало ранее. Виновник угнал LADA Granta, допустил столкновение с Renault и врезалась в еще три машины.