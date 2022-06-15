15 июня 2022

Посольство РФ в США возмутили спекуляции о трибунале для России

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Российские военные охраняют Донбасс, заявили в посольстве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спекуляции о создании международного трибунала для российских солдат являются недопустимыми и ложными. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«Считаем недопустимыми спекуляции по поводу „нового Нюрнбергского трибунала“ в отношении участников событий на территории Украины. Это ложь. Вооруженные Силы Российской Федерации охраняют население Донбасса от нацистов», — сообщает в telegram-канале посольства. Запад пропагандирует «человеконенавистнические идеи», отметили в российском посольстве.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стало освобождение Донбасса. Некоторым иностранным наемникам грозит смертная казнь, их обвинили в том, что они сражались против мирного населения Донбасса за деньги. Промежуточный трибунал над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе, сообщает RT.

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Спекуляции о создании международного трибунала для российских солдат являются недопустимыми и ложными. Об этом заявили в российском посольстве в США. «Считаем недопустимыми спекуляции по поводу „нового Нюрнбергского трибунала“ в отношении участников событий на территории Украины. Это ложь. Вооруженные Силы Российской Федерации охраняют население Донбасса от нацистов», — сообщает в telegram-канале посольства. Запад пропагандирует «человеконенавистнические идеи», отметили в российском посольстве. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стало освобождение Донбасса. Некоторым иностранным наемникам грозит смертная казнь, их обвинили в том, что они сражались против мирного населения Донбасса за деньги. Промежуточный трибунал над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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