Посольство РФ в США возмутили спекуляции о трибунале для России

Спекуляции о создании международного трибунала для российских солдат являются недопустимыми и ложными. Об этом заявили в российском посольстве в США.
«Считаем недопустимыми спекуляции по поводу „нового Нюрнбергского трибунала“ в отношении участников событий на территории Украины. Это ложь. Вооруженные Силы Российской Федерации охраняют население Донбасса от нацистов», — сообщает в telegram-канале посольства. Запад пропагандирует «человеконенавистнические идеи», отметили в российском посольстве.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стало освобождение Донбасса. Некоторым иностранным наемникам грозит смертная казнь, их обвинили в том, что они сражались против мирного населения Донбасса за деньги. Промежуточный трибунал над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе, сообщает RT.
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