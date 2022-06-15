Посольство РФ в США возмутили спекуляции о трибунале для России

16 июня 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Российские военные охраняют Донбасс, заявили в посольстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спекуляции о создании международного трибунала для российских солдат являются недопустимыми и ложными. Об этом заявили в российском посольстве в США. «Считаем недопустимыми спекуляции по поводу „нового Нюрнбергского трибунала“ в отношении участников событий на территории Украины. Это ложь. Вооруженные Силы Российской Федерации охраняют население Донбасса от нацистов», — сообщает в telegram-канале посольства. Запад пропагандирует «человеконенавистнические идеи», отметили в российском посольстве. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стало освобождение Донбасса. Некоторым иностранным наемникам грозит смертная казнь, их обвинили в том, что они сражались против мирного населения Донбасса за деньги. Промежуточный трибунал над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе, сообщает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Спекуляции о создании международного трибунала для российских солдат являются недопустимыми и ложными. Об этом заявили в российском посольстве в США. «Считаем недопустимыми спекуляции по поводу „нового Нюрнбергского трибунала“ в отношении участников событий на территории Украины. Это ложь. Вооруженные Силы Российской Федерации охраняют население Донбасса от нацистов», — сообщает в telegram-канале посольства. Запад пропагандирует «человеконенавистнические идеи», отметили в российском посольстве. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стало освобождение Донбасса. Некоторым иностранным наемникам грозит смертная казнь, их обвинили в том, что они сражались против мирного населения Донбасса за деньги. Промежуточный трибунал над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе, сообщает RT.